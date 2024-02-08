Украина получит 26,4 миллиона евро от Швеции на энергоэффективность

Правительство Швеции выделило на поддержку проектов энергоэффективности в Украине 26,4 миллиона евро, которые поступили в фонд Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P). Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сообщает Европейская правда.

Выделенные шведским правительством средства по решению доноров Фонда E5P направят в виде грантовой поддержки общинам, отмечает ведомство.

"В частности, речь идет о тех, которые получают кредитные средства от европейских финансовых учреждений/банков на реализацию проектов в сфере централизованного тепло-, водоснабжения, повышения энергоэффективности в зданиях коммунальной формы собственности, развитие городского электротранспорта, возобновляемой энергетики" , – указывает Минразвития.

В сообщении говорится, что при поддержке Фонда E5P в Украине уже реализовали 10 крупных инфраструктурных проектов в сфере централизованного отопления и мероприятий по энергоэффективности общественных зданий и энергосбережения.

Общая сумма аккумулированных в Фонде E5P средств на сегодня составляет 240 миллионов евро. В декабре Швеция уже предоставляла 18,1 миллиона евро через Фонд E5P на поддержку Украины.