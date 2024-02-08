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Украинцы в январе купили почти 17 тысяч подержанных авто

Украинцы в январе купили почти 17 тысяч подержанных авто
Фото: Pixabay

В течение января украинский автопарк пополнили 16,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с январем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 45%.

Об этом сообщает﻿ "Укравтопром".

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%. Дальше идут:

  • дизельные – 29%;
  • электромобили – 16%;
  • авто с ГБО – 5%;
  • гибриды – 4%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  1. Volkswagen Golf – 948 ед.;
  2. Renault Megane – 759 ед.;
  3. Skoda Octavia – 669 ед.;
  4. Volkswagen Passat – 599 ед.;
  5. Volkswagen Tiguan – 396 ед.;
  6. Nissan Leaf – 355 ед.;
  7. Audi A4 – 347 ед.;
  8. AUDI Q5 – 334 ед.;
  9. Nissan Rogue – 330 ед.;
  10. Tesla Model 3 – 309 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в январе на украинские номера, составляет 9,8 года.

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