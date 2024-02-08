Украинцы в январе купили почти 17 тысяч подержанных авто

В течение января украинский автопарк пополнили 16,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с январем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 45%.

Об этом сообщает﻿ "Укравтопром".

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%. Дальше идут:

дизельные – 29%;

электромобили – 16%;

авто с ГБО – 5%;

гибриды – 4%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf – 948 ед.; Renault Megane – 759 ед.; Skoda Octavia – 669 ед.; Volkswagen Passat – 599 ед.; Volkswagen Tiguan – 396 ед.; Nissan Leaf – 355 ед.; Audi A4 – 347 ед.; AUDI Q5 – 334 ед.; Nissan Rogue – 330 ед.; Tesla Model 3 – 309 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в январе на украинские номера, составляет 9,8 года.