Украинцы в январе купили почти 17 тысяч подержанных авто
В течение января украинский автопарк пополнили 16,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с январем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 45%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%. Дальше идут:
- дизельные – 29%;
- электромобили – 16%;
- авто с ГБО – 5%;
- гибриды – 4%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf – 948 ед.;
- Renault Megane – 759 ед.;
- Skoda Octavia – 669 ед.;
- Volkswagen Passat – 599 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 396 ед.;
- Nissan Leaf – 355 ед.;
- Audi A4 – 347 ед.;
- AUDI Q5 – 334 ед.;
- Nissan Rogue – 330 ед.;
- Tesla Model 3 – 309 ед.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в январе на украинские номера, составляет 9,8 года.