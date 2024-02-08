В Мариуполе из-за войны погибли по меньшей мере 8 000 человек – правозащитники

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обнародовала новые данные о разрушении Россией города Мариуполь Донецкой области, сообщает Радио Свобода.

Организация опубликовала отчет, основанный на 240 интервью с преимущественно переселенцами из Мариуполя, проведенных HRW и украинской правозащитной организацией Truth Hounds, а также на анализе более 850 фото- и видеоматериалов, документов и десятков спутниковых снимков, сделанных HRW и SITU Research.

Мультимедийные материалы включают в себя 3D-реконструкции семи зданий, поврежденных во время очевидно незаконных атак, графические изображения поврежденных школ и больниц, а также анализ мест захоронений, чтобы помочь оценить количество погибших.

Анализ спутниковых снимков, фотографий и видеозаписей основных кладбищ города показал, что в период с марта 2022 по февраль 2023 в Мариуполе было похоронено более 10 000 человек. Сравнивая рост числа захоронений с обычным уровнем смертности в городе, исследователи подсчитали, что по меньшей мере 8000 человек погибли от боевых действий или причин, связанных с войной, хотя сколько из них были гражданскими лицами, остается неизвестным.

В HRW отмечают, что общее число погибших может быть значительно выше: некоторые могилы содержали несколько тел, а остальные, скорее всего, были похоронены под завалами. Некоторые из них могут оставаться в импровизированных могилах, а другие, возможно, умерли позже причин, связанных с войной.

"Несмотря на трудности расследования военных преступлений на территориях, которые стали недоступны из-за российской оккупации, мы и наши партнеры потратили почти два года, чтобы раскрыть правду об ужасных преступлениях, совершенных российскими войсками в Мариуполе. Это расследование направлено на то, чтобы эти преступления никогда не были забытые, а виновные предстали перед правосудием" , – сказал Роман Авраменко, исполнительный директор Truth Hounds.

Исследователи подробно задокументировали 14 атак, в результате которых были повреждены или разрушены 18 зданий, погибли и были ранены гражданские люди. Среди них – обстрелы двух больниц, городского драматического театра, предоставлявшего убежище гражданскому населению, продовольственного склада, пункта распределения помощи, супермаркета и жилых домов, служивших приютами для мирных жителей.

Human Rights Watch и Truth Hounds не нашли никаких доказательств присутствия украинских военных на этих объектах обстрела или вблизи них, или обнаружили лишь незначительное военное присутствие, что делает эти обстрелы явно незаконными.

В докладе идентифицированы 17 подразделений российских и аффилированных с Россией сил, действовавших в Мариуполе в марте и апреле 2022 года, в разгар боевых действий.

Исследователи также идентифицировали 10 человек, которые в рамках командной ответственности могут нести уголовную ответственность за военные преступления, связанные с незаконными обстрелами и возможным произвольным блокированием гуманитарной помощи и эвакуации. Они также могли совершить военные и возможные преступления против человечности за принудительное перемещение жителей Мариуполя в Россию и на оккупированную Россией территорию.

"Опустошение Мариуполя российскими войсками является одной из худших страниц их полномасштабного вторжения в Украину. Международные органы и правительства, отданные делу правосудия, должны сосредоточиться на расследовании действий российских чиновников, которые, как представляется, связаны с надзором за военными преступлениями в этом когда-то городе" , – отмечает Айда Сойер, руководитель департамента кризисов и конфликтов HRW.

HRW также отмечает, что с момента оккупации города российские власти строят новые многоэтажные жилые дома в рамках заявленного плана восстановления и перепланировки Мариуполя – оккупационные власти должны расчищать завалы и сносить опасные постройки. Однако, в отсутствие независимых следователей, российское правительство уничтожает вещественные доказательства на сотнях потенциальных мест преступлений.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода