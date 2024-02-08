Киевсовет переименовал Воздухофлотский проспект в честь Воздушных сил
Киевсовет принял решение переименовать Воздухофлотский проспект в столице на проспект Воздушных сил Украины, сообщает Украинская правда.
"За" проголосовали 88 депутатов.
Ставя вопрос на голосование секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко отметил, что речь идет о переименовании проспекта в Соломенском и Шевченковском районах Киева.
В начале заседания Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко обратился к депутатам поддержать такое решение.
"За такое название выступают киевляне, выступает руководство Генштаба и ГУР, наши военные. Есть обращение от них. И этот вопрос мы уже обсуждаем давно. Поэтому считаю, что пора уже поставить точку. И предлагаю наконец принять этот вопрос.
Воздушные силы ежедневно и каждую ночь защищают небо, сбивают дроны и ракеты, летящие на украинские города и села. И наши защитники заслуживают того, чтобы выразить им уважение и благодарность", – сказал Кличко.