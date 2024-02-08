Киев еще не начал выплачивать 30 тысяч гривен мобилизованным – депутат

Городские власти Киева до сих пор не начали платить мобилизованным по 30 000 грн единовременной материальной помощи, за которую Киевский городской совет проголосовал еще в начале декабря. Об этом на сессии городского совета сказал депутат Григорий Маленко из фркации "Голос", сообщает Лига.Финансы.

Он рассказал, что к нему обращаются мобилизованные киевляне, которые надеялись на эти деньги, но получить их не могут.

"В декабре прошлого года мы вместе с вами проголосовали, чтобы все мобилизованные в Киеве получили единовременную материальную помощь в размере 30 000 грн. Почти все украинские СМИ написали: город Киев будет помогать мобилизованным. Сейчас 8 февраля, люди такую материальную помощь не получают" , – сказал он.

"Что происходит? Мы просто сеем информацию, которая не соответствует действительности" , – подчеркнул он.

После выступления депутата секретарь городского совета Владимир Бондаренко дал протокольное поручение в исполнительный орган безотлагательно принять меры, чтобы эти выплаты наконец-то начались.