Нардепу Шуфричу объявили еще одно подозрение

Подозреваемому в госизмене народному депутату группы "Платформа за жизнь и мир" Нестору Шуфричу объявили новое подозрение - в финансировании Росгвардии, сообщает Украинская правда.

"Работники ГБР совместно с СБУ задокументировали новые доказательства антиукраинской деятельности народного депутата Нестора Шуфрича, который уже подозревается в государственной измене. По данным следствия, фигурант наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно аннексированном Крыму.

В частности, Шуфрич платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова. Только за 3 месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей" , – говорится в сообщении ГБР.

Сообщение о под﻿озрении народному депутату Украины IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" подписал генеральный прокурор Андрей Костин.

По данным следствия, подозреваемый через подконтрольное предприятие и доверенных лиц в 2013 году приобрел право собственности на дом и земельный участок в пгт Семеиз АР Крым. Речь идет о недостроенном профилактории общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров, расположенном у моря. Земельный участок площадью более 1,5 га входит в рекреационную зону и граничит с "дачей Медведчука". Эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была жена Медведчука Оксана Марченко, отмечают в СБУ.

После оккупации полуострова военными РФ народный депутат в сговоре с адвокатом и другими доверенными лицами обеспечил регистрацию этой недвижимости по законам РФ.

В 2016 году, с целью обеспечения охраны принадлежащего ему имущества на временно оккупированном полуострове, он организовал заключение договора охраны с незаконным военизированным формированием оккупационной власти в АР Крым - "ФГУП "Охрана" Росгвардии по Республике Крым".

При этом привлек подконтрольного адвоката и других граждан Украины.

Таким образом народный избранник организовал передачу и перечисление Росгвардии, которая участвует в войне против Украины, денежных средств на более 648,7 тыс российских рублей за охрану имущества, отмечают в ОГП.

Ранее Шуфричу уже было сообщено о подозрении в государственной измене. Сейчас народный избранник находится под стражей.