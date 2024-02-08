Парламент Италии окончательно утвердил продление помощи Украине

Палата депутатов Италии дала "зеленый свет" на продление военной помощи Украине, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Палата депутатов дала зеленый свет указу, продлевающему разрешение на передачу военных машин, материалов и оборудования правительственным органам Украины" , - говорится в сообщении.

Это решение поддержали 218 депутатов, выступили "против" - 42.

В декабре 2023 года правительство Италии приняло постановление, разрешающее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Это решение должен был поддержать парламент страны.

Между тем министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Европейский союз к формированию собственной армии, которая бы играла роль в поддержке мира, а также предотвращала конфликты.