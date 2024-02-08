Пограничники предупредили об усложнении движения грузовиков на КПП с Польшей и Венгрией

В ближайшие дни существует риск усложнения движения для грузовиков на границе с Польшей и Венгрией из-за протестов.﻿ Об этом заявили в Госпогранслужбе, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Польша

Согласно предварительной информации, завтра, 9 февраля в 10 утра начнется забастовка польских фермеров на участках, граничащих с украинскими пунктами пропуска:

"Ягодин";

"Рава-Русская";

"Шегини";

"Протестующие настроены пропускать по одному грузовику в час в пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини", в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" - по два. Гуманитарный груз и автобусы будут пропускать беспрепятственно" , - пишет ГПСУ.

Также осложнения движения для грузовиков возможно и 12 февраля через пункты пропуска:

"Устилуг";

"Угринов".

Пропуск будет осуществляться по три грузовика в час.

Венгрия

Венгерские пограничники предупреждают о протесте фермеров завтра, 9 февраля, на автодороге к пункту пропуска "Захонь", который расположен напротив украинского "Чоп".

"Предварительно, участники акции не будут блокировать пропуск автотранспорта" , - добавляет пресс-служба.

Блокада украинской границы

6 ноября 2023 польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

31 января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год, но фермеры заявили, что не поддерживают действия ЕС.

Польские фермеры анонсировали протесты на границе с Украиной на 9 февраля. Первым протестующие хотят заблокировать КПП "Дорогуск - Ягодин".