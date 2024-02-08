США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

Силы США нанесли очередные удары в целях самообороны по военным объектам хуситов в Йемене. Об этом заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM), сообщает Европейская правда.

7 февраля, примерно в 20:00 и в 22:30 по Киеву, США нанесли удары по трем подготовленным к запуску ракетам хуситов в Йемене.

Соединенные Штаты определили, что указанные ракеты представляют непосредственную угрозу для кораблей ВМС США и торговых судов в регионе Красного моря.