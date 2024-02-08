Оккупанты вывели в море ракетоноситель "Адмирал Макаров" – Гуменюк

Враг вывел на боевое дежурство судно "Адмирал Макаров", которое может нести до восьми ракет типа "Калибр" - уровень ракетной опасности с Черного моря повышен. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Укринформ.

"Пока наблюдаем вывод фрегата в акваторию Черного моря, возвращается на боевое дежурство "Адмирал Макаров". Это значит, что до восьми ракет типа "Калибр" могут быть готовы к применению. Но держится он ближе к Новороссийску, к рейду порта, там, где погода немного более спокойная, не те 4-5 баллов, которые на открытом театре морских действий в Черном море. Это значит, что снова враг играет мышцами, намекая на опасность", – сказала она.

Гуменюк предупредила, что это означает повышенный уровень ракетной опасности из акватории Черного моря.