В "Дії" появилась карта укрытий
В приложении "Дія" с сегодняшнего дня доступна карта укрытий. При ее помощи можно проложить маршрут к ближайшему безопасному месту и не только. Об этом заявили в министерство цифровой трансформации Украины, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
По информации ведомства, при помощи карты можно быстро найти ближайшее укрытие, посмотреть о нем информацию и проложить маршрут.
Также на интерактивной карте можно:
- посмотреть вид, рейтинг и фото укрытия;
- узнать, сколько людей вмещает укрытие;
- оценить состояние укрытия;
- оставить отзыв, сообщить, если укрытие закрыто, эту информацию передадут в ОВА;
- поделиться локацией с родственниками или друзьями.
Также при просмотре карты доступен фильтр с параметрами, чтобы, к примеру, выбрать укрытие для людей с инвалидностью.
Карту можно загрузить, чтобы она всегда была доступна оффлайн. Для этого необходимо перейти в раздел "Незламність" и нажать - "Завантаження мапи".
Карта будет недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях по соображениям безопасности. В этих регионах жители могут узнать адреса укрытий у органов местного самоуправления.