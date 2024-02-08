В "Дії" появилась карта укрытий

В приложении "Дія" с сегодняшнего дня доступна карта укрытий. При ее помощи можно проложить маршрут к ближайшему безопасному месту и не только.﻿ Об этом заявили в министерство цифровой трансформации Украины, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По информации ведомства, при помощи карты можно быстро найти ближайшее укрытие, посмотреть о нем информацию и проложить маршрут.

Также на интерактивной карте можно:

посмотреть вид, рейтинг и фото укрытия;

узнать, сколько людей вмещает укрытие;

оценить состояние укрытия;

оставить отзыв, сообщить, если укрытие закрыто, эту информацию передадут в ОВА;

поделиться локацией с родственниками или друзьями.

Также при просмотре карты доступен фильтр с параметрами, чтобы, к примеру, выбрать укрытие для людей с инвалидностью.

Карту можно загрузить, чтобы она всегда была доступна оффлайн. Для этого необходимо перейти в раздел "Незламність" и нажать - "Завантаження мапи".

Карта будет недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях по соображениям безопасности. В этих регионах жители могут узнать адреса укрытий у органов местного самоуправления.