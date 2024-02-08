В подвалах Авдеевки остаются гражданские, эвакуировать их невозможно – Барабаш

В подвалах разбитых домов в Авдеевке остаются гражданские, но спасти их пока невозможно. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации (ГВА) Виталий Барабаш в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как рассказал Барабаш, ситуация в городе очень сложная и напряженная. Только за минувшие сутки, 7 февраля, враг совершил более 50 массированных обстрелов по территории громады и около 30 ударов авиабомбами.

С начала года террористы нанесли более 800 авиабомбовых ударов по территории города, что приводит к огромным разрушениям.

"Каждый день город меняется реально по часам. К сожалению, враг давит со всех направлений. Нет ни одного такого участка вокруг нашего города, где было бы где-то более-менее спокойно. Действительно штурмуют очень большим силами. Сейчас, пока, погодные условия не позволяют им применять технику. Но мы понимаем, если упадут морозы, то поедет и техника, и будет гораздо сложнее" , - добавил Барабаш.

В городе, как отметил глава ГВА, не осталось уцелевшего здания. В частности нет здания, которое могло бы немного обезопасить жизни людей, поскольку враг в основном применяет КАБ-500.

"Многоэтажные дома складываются как карточные дома, и очень часто под завалами, именно в этих подвалах, остаются люди, и к сожалению, мы не имеем возможности их оттуда достать" , - рассказал Барабаш.

По состоянию на утро, 8 февраля, в городе до сих пор находится 941 гражданский человек. Вчера эвакуация из города не проводилась из соображений безопасности - враг сильно обстреливал дорогу.