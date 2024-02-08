Жителям Запорожской области напомнили, как эвакуироваться в безопасные регионы

Жители прифронтовых районов Запорожской области имеют право на бесплатную эвакуацию в безопасные регионы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, жители районов, пострадавших от боевых действий, могут бесплатно выехать во Львов и Хмельницкий.

Для этого необходимо прибыть в 07.00 на вокзал станции Запорожье-1. Там ежедневно в 09:50 трогается эвакуационный поезд. Для людей обеспечен эвакуационный вагон поезда № 128 Запорожье – Львов.

Для того чтобы эвакуироваться, необходимо также предварительная регистрация. Записаться можно, обратившись на горячую линию Запорожской ОВА по номеру: 0 800 503 508 .

"Также о желании эвакуироваться можно сообщить на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции 15-48 . Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33 " , - говорится в сообщении.

Эвакуация детей из Донецкой области

23 октября 2023 на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она была введена в 8 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической из-за постоянных обстрелов.

Недавно стало известно, что в Донецкой области будет проведена принудительная эвакуация детей из девяти населенных пунктов в прифронтовых общинах, подвергающихся российским обстрелам. Решение принято из-за ситуации безопасности.

Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей нуждаются в принудительной эвакуации.