Донецкая ОВА: Российские войска обстреляли Авдеевку, погибла женщина

Во время ракетного обстрела россиян днем 8 февраля в Авдеевке Донецкой области погибла мирная жительница, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

"Еще 1 человек погиб от рук россиян в Авдеевке. Сегодня днем россияне дважды нанесли по городу ракетные удары - погибла 72-летняя женщина, повреждены 2 дома".

Председатель ОВА напомнил, что в Авдеевке до сих пор остаются более 900 жителей и каждый из них ежедневно подвергает себя смертельной опасности.