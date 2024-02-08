В Европарламенте считают, что помощь в 50 млрд евро недостаточна для Украины

Глава бюджетного комитета Европейского парламента Йохан Ван Овертвельдт считает недостаточной сумму помощи Украине в 50 млрд евро, которая была недавно утверждена, сообщает Деловая столица.

Об этом он написал в своем блоге со ссылкой на The Guardian.

"Консервативная оценка невоенных потребностей Украины составляет 3 миллиарда евро в месяц. Это означает ежегодную потребность в 36 млрд евро. 50 миллиардов евро, предусмотренных в Украине, охватывают 4 года, с 2024 по 2027 год. Таким образом, ежегодно Украине в среднем будет доступно 12,5 млрд евро. Соглашение между ЕС и Соединенными Штатами заключалось в том, что каждый из них позаботится о половине потребностей Украины, то есть по 18 миллиардов евро для ЕС и США" , — отметил парламентарий.

Он пояснил, что Фонд помощи Украине будет на 5,5 миллиарда евро меньше, чем обязательства ЕС. За весь период 2024-27 годов дефицит составляет 22 миллиарда евро.

Как сообщалось, 1 февраля страны Евросоюза договорились о дополнительном пакете помощи Украине на 50 млрд евро в рамках бюджета ЕС.