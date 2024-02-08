Зеленский и Залужный провели встречу: обсудили перестановки в ВСУ

Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Залужный и Зеленский в Facebook.

Дословно Зеленский:

"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины.

Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины.

Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины".

Зеленский также заявил, что сейчас пришло время "для такого обновления".

Также сообщается, что он предложил Залужному и в дальнейшем "быть в команде".

Дословно Залужный:

"В первые самые сложные дни Великой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и ежедневно меняется. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям также. Чтобы победить тоже вместе.

Только что мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии".

Залужный поблагодарил всех, кто рядом: "команду Генерального штаба, Министерства обороны, президента Украины".

Сейчас указа Зеленского по кадровым решениям в руководстве ВСУ на сайте президента нет.

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