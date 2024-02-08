Умеров: Принято решение о необходимости смены руководства ВСУ

Министр обороны Рустем Умеров сообщил о решении о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Умеров в Facebook.

"Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу (Залужному) за все достижения и победы".

По словам министра обороны, Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач - управлять Вооруженными силами Украины во время войны с Россией.

Он отметил, что ВСУ вместе со всем народом нашей страны продемонстрировали всему миру, что Украина будет бороться за свое и за своих, несмотря на то, с каким врагом имеет дело. Наши воины отбили нашествие агрессора, защитили государственность и продолжают ежедневно защищать нашу независимость.