Умеров: Принято решение о необходимости смены руководства ВСУ
Министр обороны Рустем Умеров сообщил о решении о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Умеров в Facebook.
"Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу (Залужному) за все достижения и победы".
По словам министра обороны, Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач - управлять Вооруженными силами Украины во время войны с Россией.
Он отметил, что ВСУ вместе со всем народом нашей страны продемонстрировали всему миру, что Украина будет бороться за свое и за своих, несмотря на то, с каким врагом имеет дело. Наши воины отбили нашествие агрессора, защитили государственность и продолжают ежедневно защищать нашу независимость.
"Но война не остается одинаковой. Война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 - это три разные реальности. 2024 принесет новые изменения, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии", - подчеркнул Умеров.