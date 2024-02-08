Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ

Президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

Кто такой Валерий Залужный?

Залужный родился 8 июля 1973 в городе Новоград-Волынский Житомирской области.

В период с 2019 по 2021 год он был командующим войсками Оперативного командования "Север". До этого Залужный занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ и был первым заместителем командующего Объединенными силами.

В 2017 году Валерий Залужный был начальником штаба, первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад". В период с 2009 по 2012 год Залужный служил в должности командира 51-й отдельной механизированной бригады.

27 июля 2021 года приказом президента Украины Владимира Зеленского Валерий Залужный назначен главнокомандующим ВСУ.

Семья Залужного

Валерий Залужный женат и имеет двух дочерей. Старшая служит в Киевском гарнизоне, а младшая учится в Одессе.

Конфликт Залужного и Зеленского

Ранее в СМИ начала распространяться информация о возможном конфликте между Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским. Тогда вышла большая статья в ТІМЕ о том, что война в Украине якобы приобрела позиционный характер. Она вызвала резкую реакцию как в офисе президента, так и у общества. Тогда, по информации РБК-Украина, в ОП были в курсе, что Залужный намерен выпустить такой материал, но не знали его содержания.

И это не единственная причина обострения между Зеленским и Залужным.

Почему Залужного отправили в отставку?

Отметим, что еще в апреле 2022 года была информация о создании главкомом своего именного благотворительного фонда для помощи армии. Этот фонд оперативно переименовали, но на Банковой эта история была истрактована как признак наличия у главнокомандующего еще и политических амбиций.

Тем более для этого уже был прочный фундамент - буквально сразу после полномасштабного вторжения уровень поддержки Вооруженных сил вырос до 98%, что стало выше рейтинга поддержки лично Зеленского - 93%.

Одним из первых публичных проявлений конфликта стало обнародование внутреннего документа Генштаба, предполагавшего необходимость разрешения военкомата для перемещения военнообязанных по Украине. Документ вызвал большой резонанс, Зеленский призвал Генштаб "в дальнейшем не принимать без него подобные решения".

Крайне резко на Банковой отреагировали и на статью Залужного для The Economist, где он рассказал о состояние на фронте и в чем нуждается Украина для победы. На Банковой ее восприняли крайне резко - не только из-за нарушения договоренности, но и из-за содержания: нарратив Залужного резко противоречил нарративу Зеленского о том, что ситуация отнюдь не является патовой. В результате сначала сам Офис президента, а затем и лично Зеленский выступили с критическими заявлениями в адрес главкома.

Кроме того, ситуацию резко обострил фактический провал контрнаступления. Как рассказывали источники на Банковой: первоисточником всех оптимистических прогнозов были заверения генералов в успехе операции, которыми они делились на заседаниях Ставки и в общении с Зеленским.

Существовали и другие причины для конфликтов. Один из собеседников в военно-политическом руководстве рассказывал, что Зеленский через некоторое время после полномасштабного вторжения начал ездить на фронт и лично общаться с комбригами и комбатами - тогда как Залужный долго находился в Киеве.