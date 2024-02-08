В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 8 февраля

За сутки российские захватчики атаковали семь направлений фронта, наибольшее количество атак произошло на Авдеевском и Марьинском направлениях, всего на фронте за сутки произошло 52 боевых столкновения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 52 боевых столкновения. В общем враг нанес 13 ракетных и 54 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Старица Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Старая Гута, Бачевск, Волфино, Кондратовка, Мирополье, Грабовское, Поповка Сумской области; Уды, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 17 атак в районе населенного пункта Авдеевка и еще 5 атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Очеретино, Новобахмутовка, Ласточкино, Авдеевка, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты 11 раз пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курахово, Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Курахово, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражена атака западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новодаровка, Орехов Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Чаривне, Новоданиловка, Степное, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлена 1 безуспешная попытка штурма позиций наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказался город Херсон и населенные пункты Берислав, Ингулец Херсонской области и Очаков Николаевской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Красный Маяк Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 складам боеприпасов и 2 артиллерийских средствах противника.