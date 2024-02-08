Сырский назначен новым главнокомандующим ВСУ

Александр Сырский назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Ранее этот пост занимал Валерий Залужный, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины", - объявил президент.

Александр Сырский перед назначением на должность главнокомандующего ВСУ был командующим Сухопутными войсками ВСУ. Пока остается неизвестным, кто вместо него возглавит самую многочисленную часть украинской армии.

Ранее должность главкома ВСУ занимал Валерий Залужный. Он был назначен на этот пост еще в 2021 году до начала полномасштабного вторжения России.

Что известно о Сырском

Генерал-полковник Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки Владимирской области РСФСР. Получил образование в Академии Вооруженных сил Украины и Национальном университете обороны. Оба учебных заведения закончил с отличием.

Сырский прошел все этапы службы в армии - от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ. В начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь. В 2013 году занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО. В начале военного конфликта на востоке Украины в 2014 году Сырский возглавил штаб АТО.

В 2019 году Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУ, а с 2020-го имеет звание генерал-полковника.

Полномасштабная война

С первых дней полномасштабного вторжения России Александр Сырский находится в эпицентре боевых действий. В частности, он возглавил оборону Киева в марте-апреле 2022 года. Под его руководством удалось отогнать оккупантов от столицы.

За успешную оборону Киева был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 удостоен звания Герой Украины.

В сентябре 2022 года Александр Сырский руководил контрнаступлением ВСУ в Харьковской области, в результате которого были освобождены сотни населенных пунктов.

До сегодняшнего дня Сырский был ответственный за операционную зону Восточной группировки войск - территория от Купянска (Харьковская область) до Бахмута (Донецкая область).

Отставка Залужного

Напомним, что слухи об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.

Известно, что между президентом Владимиром Зеленским и Валерием Залужным был конфликт, первые трения проявлялись еще летом 2022 года.

Конфликт обострился из-за фактического провала контрнаступления. Как рассказывали источники на Банковой, первоисточником всех оптимистичных прогнозов были заверения генералов в успехе сделки.