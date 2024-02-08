Кличко отреагировал на отставку главнокомандующего ВСУ

Мэр Киева Виталий отреагировал на отставку главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного и выразил надежду, что власть объяснит обществу свои действия, сообщает Украинская правда.

О этом сообщил Кличко в Telegram.

"Спасибо генералу и человеку с большой буквы Валерию Залужному за службу Украине, за защиту нашего государства. Во многом благодаря вам украинцы по-настоящему поверили в наши Вооруженные силы, которые сегодня пользуются наибольшим доверием общества. Как боевой Генерал в войну вы прошли много критических моментов, принимали много сложных решений".

Мэр столицы выразил убеждение, что Залужный достойно преодолеет это испытание.

"Надеюсь, власть аргументирует обществу такие изменения. Когда продолжаются тяжелые бои на передовой, когда нужно продолжать эффективное сотрудничество с иностранными партнерами. Когда для единства общества нужны авторитеты, которым оно доверяет" , - отметил Кличко.

Напомним:

8 февраля президент Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.