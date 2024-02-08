Зеленский: Украина вернула из российского плена еще 100 своих защитников

В результате очередного обмена Украина вернула из российского плена 100 своих граждан, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсетях

"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство - защитники Мариуполя.

Все - наши, все - снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем!

Наша команда, которая занимается обменами, - спасибо за нужный стране результат!"

В Координационном штабе отмечают, что это - 51-й по счету обмен с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Среди спасенных военнослужащих на этот раз 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 тероборонцев.

Все освобожденные - рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 - защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях.

По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему - 20.

"Удалось спасти, в частности, медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", родных братьев Николая и Романа.

С момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 Защитников и Защитниц.

Выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена".