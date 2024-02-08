Подоляк рассказал, почему Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

Президент Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ необходимостью пересмотреть тактику действий на фронте, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, а также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии" , — отметил он.

Как сообщалось, 8 февраля президент Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Перед этим Зеленский встретился с Валерием Залужным.