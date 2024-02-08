Зеленский официально подписал указ об увольнении Залужного
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил, сообщает Украинская правда.
Об эом говорят указы президента №59/2024, №60/2024.
"Уволить Залужного Валерия Федоровича с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины".
Другим своим указом Зеленский назначил Александра Сырского главнокомандующим ВСУ.
Что этому предшествовало:
- Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.
- Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
- Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.