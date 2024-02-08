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Зеленский официально подписал указ об увольнении Залужного

Зеленский официально подписал указ об увольнении Залужного
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил, сообщает Украинская правда.

Об эом говорят указы президента №59/2024№60/2024.

"Уволить Залужного Валерия Федоровича с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины".

Другим своим указом Зеленский назначил Александра Сырского главнокомандующим ВСУ.

Что этому предшествовало:

  • Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.
  • Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
  • Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.

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