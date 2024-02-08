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США ввели новые санкции против РФ, которые касаются импорта нефти и алмазов

США ввели новые санкции против РФ, которые касаются импорта нефти и алмазов
Фото: Рixabay

Соединенные Штаты Америки сегодня, 8 февраля, ввели новые санкции против России. Они, в частности, касаются импорта алмазов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) принимает вторую в 2024 году меру по обеспечению ограничения цен, вводя санкции в отношении четырех организаций и определяя одно судно как заблокированное имущество. Сеть этих организаций и судно были вовлечены в схему нарушения ценового лимита в конце 2023 года", - говорится в сообщении.

OFAC также выдает два новых постановления, которые реализуют обязательства G7 по запрету импорта российских алмазов.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон сказал, что действия против судов, нарушающих ограничения цен на российскую нефть, должны служить постоянным предупреждением о том, что США могут и будут обеспечивать соблюдение ограничений.

Кто попал под санкции

Компания Zeenit, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в ноябре 2023 года продала российскую сырую нефть сорта "Юралс" по цене более 80 долларов за баррель, которую она доставила на судне NS Leader.

Zeenit и компания Talassa, базирующаяся в ОАЭ, занимались совместными перевозками нескольких партий сырой нефти из Российской Федерации с использованием судов, которые были загружены в российских портах в 2023 году.

Также ограничения коснулись зарегистрированной в Либерии компании NS Leader Shipping и базирующейся в ОАЭ Oil Tankers SCF.

Импорт алмазов

Также OFAC также издало два постановления, запрещающие ввоз некоторых категорий алмазов, добытых в России.

Во-первых, OFAC выпустило постановление, запрещающее ввоз нетехнических алмазов, добытых или добытых в России, независимо от того, были ли они существенно преобразованы в третьей стране, которое вступает в силу с 1 марта 2024 года для определенных категорий алмазов и распространяется с 1 декабря 2024 года, чтобы включить дополнительные категории.

Во-вторых, OFAC издало постановление, запрещающее с 1 марта 2024 года ввоз ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, происходящих из Российской Федерации или экспортируемых из Российской Федерации.

Эти запреты направлены на выполнение принятых в декабре 2023 года обязательств "Большой семерки" по введению поэтапных ограничений на импорт алмазов, добытых или добытых в России.

Санкции против России

Сегодня стало известно, что Тайвань добавил 77 позиций в список товаров, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен.

Также Европейский союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.

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