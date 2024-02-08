В Генштабе Польши анонсировали крупные учения в рамках НАТО
В Польше с понедельника, 12 февраля, практически на всех дорогах увеличится движение военной техники. Это связано c крупнейшими за десятилетия военными учениями НАТО Steadfast Defender-24, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба польского Генштаба.
По информации Генштаба, движение колонн военной техники по Польше будет проводится в рамках тренировок. Таким образом планируется отработка переброски союзных войск, координация трансграничной деятельности и сотрудничество с принимающими странами.
Колонны будут сопровождаться и охраняться военной полицией и подразделениями регулирования дорожного движения войска польского.
В Генштабе призвали поляков не публиковать информацию и фото с перемещениями военной техники, поскольку это может иметь "негативные последствия".
Steadfast Defender-24
В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из принимающих стран и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников.
В рамках Steadfast Defender-24 пройдут польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран под названием Dragon-24.
Как подчеркивают в польском Генштабе, такие учения являются оборонительными и не направлены против какой-либо страны.