В Белом доме прокомментировали отставку Залужного
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал решение Владимира Зеленского сменить главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом Кирби заявил на брифинге 8 февраля.
Представитель Белого дома подчеркнул, что Зеленский – главнокомандующий своих Вооруженных Сил, и "он может решать, кто будет в военном руководстве".
"В этом и заключается гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с любым, кто будет возглавлять украинское войско. Мы продолжим сотрудничество с нашими украинскими коллегами", – добавил Кирби.
Он также отверг утверждение, что замена главнокомандующего ВСУ свидетельствует о "нестабильности" ситуации в Украине, но не смог подтвердить, что этот кадровый вопрос предварительно обсуждался между Киевом и Вашингтоном "на высоком уровне".
Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на двух информированных собеседников написало, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить генерала Валерия Залужного.
В течение нескольких недель в Украине ходили слухи о том, что президент собирается отправить в отставку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.
В конце концов, 8 февраля Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и изменениях в руководстве ВСУ. Позже Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины.