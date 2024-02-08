Пентагон: Сырский - успешный командир, будем эффективно работать

Соединенные Штаты Америки будут работать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским. Он - успешный командир, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Уолландер, сообщает Reuters.

Комментируя смену главнокомандующего ВСУ, Уолландер отметила, что в Украине есть демократический гражданский контроль над вооруженными силами в отличие от России.

Она назвала Сырского "опытным и успешным командиром".

"Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избранные власти, лидер, президент Зеленский, выберет своим главнокомандующим, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским, как мы делали это раньше" , - подчеркнула помощница главы Минобороны США.

Сырский - новый главнокомандующий ВСУ

Напомним, сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На сайте Офиса президента обнародовали указ.

На должности главнокомандующего Залужного сменил Александр Сырский, который ранее был командующим Сухопутных войск ВСУ.

Как рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, такое решение президент принял по ряду причин. В частности, была необходимости в смене тактики на поле боя.