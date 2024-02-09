Путин сказал Карлсону, что хочет завершить войну переговорами

Российский диктатор Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил о якобы желании "добиться разрешения ситуации в Украине путем переговоров", сообщает Украинская правда.

Путин заявил, что якобы хочет добиться разрешения ситуации в Украине путем переговоров.

"Они (переговоры, - ред.) достигли очень высокой стадии согласования позиций в сложном процессе (в Стамбуле, - ред.), и они были почти завершены. Но после того, как мы вывели наши войска из Киева, другая сторона отвергла все эти договоренности и подчинилась указаниям западных стран, европейских стран и США бороться с Россией до конца.

Кроме того, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он подписал указ, которым запретил всем вести переговоры с Россией" , – сказал Путин.

"Мы знаем, что он (президент Украины, - ред.) выдвигает какие-то идеи по этому урегулированию, но чтобы о чем-то договориться, нужен диалог. Разве это не так?" , – добавил он.

По словам Путина, Украина теперь выдвигает условия, на которые Россия не может согласиться.

Заметим, что Путин начал интервью с длинного урока якобы истории, он выдвигал манипулятивные утверждения о суверенитете Украины и искажал исторические интерпретации украинской государственности.