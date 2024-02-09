The Economist об увольнении Залужного: Зеленский рискует ошибиться

Издание The Economist написало материал об увольнении главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного и возможных последствиях этого увольнения для президента Владимира Зеленского и Украины, сообщает Украинская правда.

"Увольнение генерала (главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного – ред.) вызывает беспокойство по другой, более важной причине. Это знаменует новый и решающий этап в войне - тот, в котором Зеленский рискует ошибиться" , – говорится в статье.

Издание отмечает, когда 8 февраля Зеленский, наконец, заменил Валерия Залужного на Александра Сырского в должности командующего Вооруженными силами в рамках более широкой реорганизации, это было так, будто произошло что-то судьбоносное.

В публикации отмечают, что "частично это связано с решающей ролью генерала Залужного в доблестном отпоре российским войскам в первые дни вторжения, а также с его популярностью среди личного состава и гражданского населения Украины".

"Различия между актером-политиком и его закаленным в боях командующим (ВСУ – ред.) частично касались культуры и личности. Только когда российская и украинская армии окопались, а линия фронта застопорилась, эти трения начали наносить вред".

"Не секрет, что по мере того, как их отношения ухудшались, они также начали расходиться во взглядах на то, что делать на поле боя. [...] Что на самом деле обрекло отношения между господином Зеленским и генералом Залужным, так это изменение взглядов президента на то, как война будет определять, какой страной должна стать Украина" , – говорится в статье.

Издание отмечает, что Зеленский и его администрация возлагали на Залужного ответственность за прошлогоднее неудачное контрнаступление.

Они хотели, чтобы украинская армия готовилась к дальнейшим атакам, и давили на него, чтобы он разработал боевые планы и взял на себя непопулярное решение мобилизации для увеличения количества войск.

Генерал отверг их аргументы. Он заметил, что его осторожность после неудачи первой атаки привела к потере жизненно важных войск и техники. Залужный утверждал, что не может планировать следующее контрнаступление, не зная, какие ресурсы он имеет.

По мнению издания, одним из рисков для Зеленского будет нарекание, спровоцированное в армии увольнением "любимого командира" (Залужного – ред.).

The Economist утверждает, что Сырский "имеет репутацию человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь".

"Он является противоречивой фигурой, которая вызывает противоречивую реакцию среди офицеров. Одни восхваляют его профессионализм, другие говорят, что он запугивает своих подчиненных...

Он менее склонен ставить под сомнение приоритеты президента. Заняв высший пост, он должен будет смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду власти" , – пишет The Economist.

Издание отмечает, поскольку Залужный был героем Украины, его увольнение будет иметь и политические последствия.

Важнейший вопрос, говорится в публикации, заключается в том, сможет ли Зеленский воспользоваться отставкой Залужного, чтобы переориентировать свое видение войны.

"Сегодня он (Зеленский – ред.) все еще публично обещает, что Украина вернет каждый сантиметр земли, оккупированной российскими войсками, даже понимая, что это произойдет не скоро, если вообще произойдет.

Если бы украинские силы смогли выгнать российских оккупантов, это было бы замечательно. Однако, если не произойдет что-то совершенно неожиданное, война, определенная территорией, – это война, в которой Украина не может победить" , – говорится в статье.

В публикации отмечается, что важно, чтобы текущие изменения не ухудшили боеспособность Украины.

Издание высказывает мнение, что Зеленский должен рассматривать реорганизацию как шанс "переосмыслить свое видение войны".

"Чтобы выстоять в будущей длительной борьбе, Украина должна повысить свою устойчивость" , – отмечает The Economist.

"Украина выйдет победителем из этого кровавого конфликта, если она будет процветающей, демократической, ориентированной на Запад страной. В этом вопросе не должно быть никакой разницы между президентом и его командующими" , – говорится в статье.

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