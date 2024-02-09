Путин признал, что Москва не достигла своих целей в войне с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия "не достигла целей" в войне против Украины, а также что РФ была "вынуждена взять Крым под свою защиту" в 2014 году.﻿﻿ Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону, сообщает Украинская правда.

Говоря о войне против Украины, Путин сказал, что Россия пока "не достигла целей СВО", в частности одна из них - это денацификация, которая предусматривает "запрет всевозможных неонацистских движений".

Также российский диктатор заявил, что "Украина начала войну, а цель России - прекратить ее".

По вопросу оккупации Россией Крыма Карлсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не вернет Крым Украине для достижения мира.

"Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы сумасшедшие" , – сказал Карлсон.

В интервью Путин заявил, что Россия в 2014 году была "вынуждена взять Крым под свою защиту, поскольку полуостров был под угрозой".