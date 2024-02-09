Остин возглавит новое заседание "Рамштайна"

Министр обороны США Ллойд Остин возглавит заседание контактной группы в формате "Рамштайн", запланированное на 14 февраля в Брюсселе.﻿﻿ Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает Украинская правда.

"Глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун на следующей неделе отправятся в Брюссель, чтобы 14 февраля лично провести заседание Контактной группы по обороне Украины. Это будет 19-е заседание с тех пор, как Остин сформировал международную группу в апреле 2022 года" , – сказал он.

Райдер отметил, что представители Министерства обороны США присоединятся к министрам обороны и высокопоставленным чиновникам почти 50 стран для обсуждения войны и поддержки Украины со стороны международного сообщества.