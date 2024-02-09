Курс валют НБУ на 9 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 9 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 8 февраля, снизился до отметки 37.57 за 1 доллар.
Евро подешевел на 9 коп до 40.41 за 1 евро.
Рубль подешевел на 2 коп до 4.11 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 47.33 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 42.95 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп до 9.31 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.570700
|EUR
|Евро
|40.412900
|RUB
|Рубль
|0.410900
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.331600
|CHF
|Швейцарский франк
|42.952700
|PLN
|Польский злотый
|9.312400