Курс валют НБУ на 9 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 9 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 февраля, снизился до отметки 37.57 за 1 доллар.

Евро подешевел на 9 коп до 40.41 за 1 евро.

Рубль подешевел на 2 коп до 4.11 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 47.33 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 42.95 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 9.31 за 1 польский злотый.