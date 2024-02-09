Ким Чен Ын угрожает уничтожить Южную Корею, потому что "имеет законное право"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что у него есть законное право уничтожить Южную Корею, в очередной раз угрожая своему соседу после того, как в начале года исключил концепцию мирного объединения из национальной политики своего государства, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что Ким заявил, посещая министерство обороны и отмечая годовщину основания армии, что "марионетки" Южной Кореи отвергли усилия Пхеньяна по сотрудничеству и стремятся поглотить своего соседа.

Поэтому, по его словам, правильно называть Южную Корею "главным врагом", и на основании этой законности "она может быть атакована и уничтожена в любое время", - цитирует его KCNA.

Днем ранее агентство KCNA сообщило, что парламент Северной Кореи отменил законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, вбив клин между соседями еще глубже. С начала года режим Кима усилил кампанию давления на Южную Корею, проведя испытания крылатых ракет, используя риторику угроз в адрес Сеула и устроив снос памятника в Пхеньяне, символизирующего надежды на объединение.