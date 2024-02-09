Украине критически не хватает ракет – посол в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова предостерегает, что Киев имеет критическую нехватку военной техники, но в то же время она выразила оптимизм, что американские законодатели выйдут из тупика и проголосуют за помощь.﻿﻿ Об этом она сказала в интервью Bloomberg, сообщает Украинская правда.

"У нас все еще достаточно людей, которые хотят воевать - у нас нет выбора, ведь мы защищаем свои дома - но у нас заканчивается военное оборудование, особенно ракеты и перехватчики" , - отметила Маркарова, добавив, что Киеву нужна была помощь "еще вчера".

В то же время она приветствовала принятие в Сенате процедурного решения для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.