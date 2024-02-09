ISW об интервью Путина: Пытался выставить Россию жертвой

Институт изучения войны (ISW) проанализировал интервью российского диктатора Владимира Путина Такеру Карлсону и пришел к выводу, что президент РФ использовал его для распространения лжи, искажения истории и для того, чтобы выставить Россию жертвой, а не агрессором, как это есть на самом деле, сообщает Украинская правда.

"Путин попытался использовать интервью для абсурдного переосмысления России как потерпевшей стороны, а не инициатора неспровоцированной захватнической войны против Украины. Путин лживо утверждал, что украинские "неонацисты" начали войну в Украине в 2014 году и что полномасштабное вторжение России является попыткой положить конец этой войне. Путин повторил надоедливую российскую риторику, представляя аннексию Крыма и интервенцию на Донбассе в 2014 году и полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году как оборонительную кампанию, направленную на защиту русского народа и русской нации" , – говорится в отчете.

Аналитики подчеркивают, что эта продолжающаяся информационная операция имеет целью скрыть очевидный факт, что Россия начала агрессивную войну против своего соседа в 2022 году, чтобы запутать память Запада о том, что произошло на самом деле.

ISW напоминает, что в этом интервью российский диктатор "продолжил попытки оправдать вторжение России в Украину в 2014 и 2022 годах как ответ на действия Украины и Запада, чтобы защитить свои давние призывы к смене режима в Киеве и "демилитаризации", "денацификации" и "нейтралитету" Украины".

"Путин лживо утверждал, что поддержанный США "переворот" в Украине в 2014 году заставил Россию вторгнуться в Крым и начать военные операции на Донбассе в 2014 году. Путин лживо утверждал, что Украина инициировала военную операцию на Донбассе, начиная с 2014 года, и что Украина не выполнила Минские соглашения, которые установили перемирие, которое Путин нарушил в феврале 2022 года" , – отмечает ISW.

Также аналитики обратили внимание, что Путин обвинил НАТО якобы в эксплуатации Украины с целью строительства военных баз в Украине под видом подготовки украинских военных.

"Никаких военных баз НАТО в Украине не было и нет. Эти нарративы направлены на поддержку давних призывов Путина к "демилитаризации" Украины, которые, вероятно, направлены на то, чтобы лишить Украину средств для самозащиты и позволить России навязывать свою волю Украине силой, когда Кремль этого пожелает" , − отмечает Институт изучения войны.

В этом интервью Путин определил "денацификацию" как запрет всех неонацистских движений в Украине и устранение людей, которые якобы поддерживают нацистскую идеологию. Путин особо выделил президента Украины Владимира Зеленского. ISW считает, что такие заявления российского диктатора являются еще одним свидетельством того, Путин хотел бы устранить нынешнее украинское руководство и заменить его на приемлемое для Кремля.

Также Путин продолжал призывать к "нейтралитету" Украины.

Кроме того, аналитики обратили внимание, что президент РФ продолжал распространять псевдоисторию, пытаясь отрицать украинскую государственность и нацию.

"Путин повторил давние российские информационные операции, направленные на отрицание существования украинской государственности и идентичности. Путин утверждал, что украинцы в принципе не существуют как нация, и что украинцы − это россияне, которых различные политические игроки переосмыслили как украинцев, чтобы подорвать способность России контролировать приграничные территории с другими государствами Восточной и Центральной Европы. Для этого Путин переписал многовековую историю" , – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что Путин регулярно отрицал украинский суверенитет, государственность и идентичность, чтобы представить полномасштабное вторжение России как попытку вернуть якобы "исторически русские земли" в состав России и как "гуманитарные усилия для защиты этнических россиян и русскоязычных, которых Россия называет "соотечественниками за рубежом"".

Институт изучения войны добавляет, что Путин также регулярно и намеренно злоупотребляет определением "этнический русский", ошибочно включая в него украинцев, чтобы продвигать более широкую концепцию "Русского мира" для оправдания максималистских претензий России к Украине и ее народу, а также ее более широких империалистических амбиций.

"Никакое путинское переписывание истории не оправдывает вторжение России в Украину" , − отмечают в ISW.

Также сообщается, что Путин в очередной раз озвучил свое квазиреалистическое мировоззрение об ослаблении Запада и демонтаже НАТО как предпосылке для создания многополярного мира под руководством России. Он снова представлял расширение и существование НАТО как угрозу для России и любого будущего мирового порядка при лидерстве России и Китая.

"Путин все чаще ссылается на намеренно широкую, расплывчатую и псевдореалистичную концепцию российского суверенитета, чтобы нормализовать захватнические войны и оправдать российские цели по навязыванию своей воли в Украине и за ее пределами. Путин уже давно выдвигает требования к НАТО, которые бы превратили Альянс в структуру, которая не сможет противостоять будущей российской военной агрессии: то ли захватническим кампаниям, то ли усилиям по установлению российского контроля над странами, которые, по мнению Кремля, находятся в пределах сферы влияния России" , – отмечают аналитики.

Также российский диктатор попытался использовать это интервью для распространения лжи о том, что Россия якобы заинтересована в прекращении войны в Украине путем переговоров.

Аналитики обратили внимание, что на протяжении всего разговора, говоря о переговорах, Путин демонстрировал, что Россия не заинтересована в содержательных и легитимных переговорах, и что он все еще стремится уничтожить Украину как государство.

Российский диктатор также продемонстрировал свою "всеобъемлющую враждебность к Западу и обвинил Запад в том, что он заставил Россию напасть на Украину".

"Кремль периодически усиливает эту информационную операцию, имитируя заинтересованность в переговорах, чтобы использовать фактическую заинтересованность Запада в урегулировании конфликта путем переговоров, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны Запада...

В последние недели Путин и Кремль усилили риторику, которая указывает на то, что Россия продолжает преследовать максималистские цели в Украине. ISW продолжает считать, что переговорная позиция Путина не изменилась: он по-прежнему стремится к уничтожению Украины и пытается использовать перемирие для создания благоприятных условий для российских военных, чтобы начать следующую, более успешную войну против Украины", − отмечают аналитики.