Польские фермеры заблокировали один из КПП на границе с Украиной – пограничники

Польские фермеры начали анонсированную блокаду одного из пунктов пропуска на границе с Украиной - "Медика - Шегини".﻿﻿ Об этом заявил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

"Действия польских фермеров по блокированию движения транспортных средств начались перед пунктом пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини". Около 10.10 об этом украинским пограничникам сообщили польские коллеги.

Движение блокируют около 100 человек и около 50 транспортных средств. Из-за этих действий движение грузовиков, легковых автомобилей и автобусов на выезд из Республики Польша и на въезд в РП в настоящее время не осуществляется. Надеемся, что ситуация изменится как можно скорее и отдельные категории транспорта все же начнут пропускать" , – сообщил он.

По словам Демченко, на других направлениях, где 9 февраля также планировалось блокирование движения, а это направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" движение транспортных средств в настоящее время происходит, о начале блокировки информации от польской стороны еще не поступало.