Если бы США не помогли Украине, российские беспилотники атаковали бы ЕС – Пентагон

Если бы США не оказали помощь Украине во время полномасштабного российского вторжения, Россия лишила бы Украину независимости и направляла с ее территории ракеты и беспилотники на Европу, считает чиновник Пентагона, сообщает Голос Америки.

Во время встречи с журналистами в Фонде защиты демократий (FDD) Селеста Волландер, заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности и бывшая советница президента Барака Обамы, сказала, что если бы Украина не удержалась, в опасности были бы военные силы США и работающий американский бизнес в Европе.

"Тими БПЛА, которые, как вы наблюдаете, россияне посылают из Крыма по украинским городам, они могли бы атаковать европейские столицы. Те крылатые ракеты, которые россияне используют против украинской критически важной энергетической инфраструктуры, они угрожали бы союзникам США по НАТО" , – считает Волландер.

По ее словам, в опасности были бы американцы в Европе – от военных, бизнесменов и простых граждан – до американских студентов, которые учатся в Европе по программам обмена.

Все это предотвратила американская поддержка Украины и прежде всего мужество и мастерство украинцев, убеждена Волландер. Но дело еще не закончено и угроза от России не устранена, подчеркнула чиновник Пентагона.

Россия, напомнила она, наладила отношения с Северной Кореей, Китаем и Ираном, чтобы обойти санкции, наложенные на нее.

И угроза для Европы до сих пор актуальна в свете задержек с голосованием в Конгрессе США о помощи Украине.

“Украинцы научились воевать, они сдерживают россиян, сорвали их операции в Черном море, возобновили экспорт зерна, снабжая Глобальный Юг необходимым. Но поскольку мы не можем поставлять им боеприпасы, средства ПВО, запчасти, нужные на фронте, то вполне можем вернуться к сценарию 2022 года и к угрозе обстрелов Европы” , – предостерегает Волландер.

Для американцев она также подчеркнула, что Соединенные Штаты занимают 16 место в мире с точки зрения соотношения ВВП государства к оказанной помощи Украине.