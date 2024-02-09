Канада и Британия обсудили долгосрочные обязательства по безопасности для Украины
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела телефонный разговор со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном, сообщает Европейская правда.
"Мы обсудили наше сотрудничество на Ближнем Востоке, в частности необходимость освобождения заложников и увеличение гуманитарной помощи, поступающей в Газу, а также долгосрочные обязательства по безопасности Украины", – отметила Жоли.
Ранее Украина и Канада провели очередной раунд переговоров по будущему двустороннему соглашению о "гарантиях безопасности" – в продолжение совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами "Группы семи" на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
В середине января посол Канады в Украине Наталка Цмоць заявила, что Канада уже передала проект соглашения на согласование украинской стороне и переговоры могут завершиться через несколько недель.
Как известно, Великобритания стала первой страной, которая подписала двустороннее соглашение по безопасности с Украиной в развитие декларации G7 о поддержке Украины.