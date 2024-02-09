В России ночью беспилотники атаковали еще один НПЗ – Telegram-каналы

В Краснодарском крае России ночью атаковали также второй нефтеперерабатывающий завод - Афипский, сообщает Украинская правда.

По информации Telegram-канала Astra, кроме Ильского НПЗ, пожар на котором официально подтвердили российские власти, в Краснодарском крае атаковали Афипский НПЗ. Беспилотник упал на территорию нефтебазы в около 4:00 утра. Предварительно, повреждений и пострадавших нет. Заводы расположены на расстоянии около 21 км друг от друга.

Еще один беспилотник в это же время упал на территорию нефтебазы в поселке Стальной Конь Орловской области. После падения дрон взорвался. Предварительно, повреждений и пострадавших нет.

О падении обломков на территории Афипского НПЗ также сообщает Telegram-канал Shot.