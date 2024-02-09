Нефтеперерабатывающие заводы в России атаковали беспилотники СБУ – источник

Беспилотники Службы безопасности Украины ударили по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае: Ильскому и Афипскому, сообщает Украинская правда.

Детали: По словам источника в СБУ, в результате атаки по Ильскому НПЗ произошел крупный пожар, была поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. Цена такой установки - 50 млн долларов США.

"По Афипскому заводу беспилотники также точно отработали, но пока последствия уточняются" , – рассказал собеседник.

Оба объекта находятся на расстоянии около 20 километров друг от друга. Местные паблики писали, что россияне даже вынуждены были поднимать в небо самолеты.

Собеседник издания отмечает, что такие заводы - вполне законные цели, поскольку не только работают на оборонку и обеспечивают топливом российские войска, но важны для экономики РФ.

Напомним, в октябре 2023 года СБУ также успешно атаковала дронами Афипский НПЗ, на котором изготавливали авиационное топливо для вражеских самолетов.