Зеленский присвоил Залужному звание "Герой Украины" – указ (Обновлено)
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины генералу Валерию Залужному звание "Герой Украины".
Об этом говорится в указе президента, опубликованном на сайте главы государства.
"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу - генералу", - говорится в тексте указа.
Также Зеленский присвоил звание "Герой Украины" руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову.
Указы на сайте датированы 8 февраля.