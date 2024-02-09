Зеленский присвоил Залужному звание "Герой Украины" – указ (Обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины генералу Валерию Залужному звание "Герой Украины".

Об этом говорится в указе президента, опубликованном на сайте главы государства.

"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу - генералу" , - говорится в тексте указа.

Также Зеленский присвоил﻿ звание "Герой Украины" руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову.

Указы на сайте датированы 8 февраля.