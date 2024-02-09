Сырский рассказал, какие задачи стоят перед ним как главнокомандующим ВСУ

В повестке дня перед Украиной стоят новые задачи. Лишь постоянное усовершенствование методов ведения боевых действий позволит добиться успеха. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как рассказал Сырский, сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи, в частности:

четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от наших союзников;

быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основной задачей военной логистики;

"Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов" , - пояснил главнокомандующий ВСУ.

жизнь и здоровье военнослужащих является главной ценностью армии. Соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения, а также подготовки личного состава остается как никогда актуальным;

внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта, как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы;