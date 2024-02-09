Нападения на суда Красном море пока не отражаются на мировой экономике – МВФ
В Международном валютном фонде считают, что ситуация с обстрелом судов в Красном море пока не сказывается на мировой экономике. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в интервью The Washington Post, сообщает Экономическая правда.
Георгиева признала, что упали перевозки через Суэцкий канал, также проблемы возникли у Панамского канала.
По ее словам, пока последствия ситуации в Красном море не имеют такого масштаба, "который бы существенно пустил под откос прогнозы роста мировой экономики".
Георгиева также отметила, что больше всего последствия ощущаются в Египте, который полагается на доходы от Суэцкого канала и сейчас теряет более 100 млн долл в месяц.
"Конечно, ситуация в Красном море добавляет немного давления на цены. Пока не до такой степени, чтобы я сказала, что прогнозы глобальной инфляции будут пересмотрены в сторону роста", - добавила она.
По данным МВФ, значительно снизились объемы перевозок грузов через Суэцкий канал, в то же время растут расходы на транспортировку товаров по морю и стоимость страхования.
Так, в январе объем перевозок через Суэцкий канал упал почти наполовину по сравнению с прошлым годом.
"Панамский канал тоже испытывает неприятности в связи с засухой", - резюмировала глава МВФ.