ВСУ используют только треть от необходимого количества снарядов – FT

Вооруженные силы Украины нормируют запасы и стреляют в день примерно треть от количества снарядов, необходимого для сохранения своих позиций.﻿ Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров написал в письме главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю, стало известно Financial Times, сообщает Деловая столица.

"Старая истина по-прежнему верна: обычно побеждает та сторона, у которой больше всего боеприпасов для борьбы… Дефицит растет с каждым днем. Возможности противника превосходят Вооруженные силы Украины более чем 3:1" , — говорится в письме.

Умеров пишет, что "критическая дневная минимальная потребность Украины составляет 6000 артиллерийских снарядов, но его силы сейчас могут стрелять только 2000 ежедневно"

СМИ пишет, что в Европе обеспокоены риском дефицита военной помощи для Украины.