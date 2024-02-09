ВСУ используют только треть от необходимого количества снарядов – FT
Вооруженные силы Украины нормируют запасы и стреляют в день примерно треть от количества снарядов, необходимого для сохранения своих позиций. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров написал в письме главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю, стало известно Financial Times, сообщает Деловая столица.
"Старая истина по-прежнему верна: обычно побеждает та сторона, у которой больше всего боеприпасов для борьбы… Дефицит растет с каждым днем. Возможности противника превосходят Вооруженные силы Украины более чем 3:1", — говорится в письме.
Умеров пишет, что "критическая дневная минимальная потребность Украины составляет 6000 артиллерийских снарядов, но его силы сейчас могут стрелять только 2000 ежедневно"
СМИ пишет, что в Европе обеспокоены риском дефицита военной помощи для Украины.
"Европейцам нелегко будет заменить США. Это не совсем реалистично", — сказал один высокопоставленный европейский дипломат.