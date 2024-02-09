Британская разведка прогнозирует еще больше взрывов на заводах в России

Разведка Великобритании проанализировала недавние взрывы на промышленных объектах России. Об этом говорится в новом разведывательном смотре от 9 февраля, сообщает Европейская правда.

Как отмечают в ведомстве, повышенные требования к производству из-за политического давления со стороны Кремля по увеличению объемов военно-промышленного производства для поддержки войны в Украине, скорее всего, приведут к увеличению количества промышленных аварий в РФ в будущем.

Аналитики обратили внимание на недавние сообщения о взрыве на военном заводе вблизи Ижевска в центральной России, который используется для производства ряда баллистических ракет, в частности "Искандер", регулярно используемых против Украины.

"Сначала предполагали, что взрыв произошел из-за ошибки рабочего, но позже российское государственное информагентство ТАСС сообщило, что он произошел из-за "плановых испытаний" ракетных двигателей" , – говорится в обзоре.

Маловероятно, указывает разведка, что украинские беспилотники были причастны к взрыву, учитывая расстояние в 1200 км от Украины. Кроме того, добавляют в ведомстве, не было сообщений о подобных атаках в этом районе.

Как утверждают аналитики, существует реальная вероятность того, что взрыв на заводе в Ижевске произошел из-за небрежного обращения и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных материалов.