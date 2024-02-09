Польский министр: В некоторых сферах требуется блокада импорта из Украины

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что протесты фермеров против наплыва товаров из Украины оправданны. Об этом он сказал в эфире "Польского радио", сообщает Европейская правда.

"У фермеров есть законные опасения, ожидания, требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также с других неевропейских рынков на территорию ЕС, в частности в Польшу" , – сказал министр.

Как он пояснил, "Польша и другие приграничные страны больше всего пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю, открыть ЕС для притока товаров из Украины, без пошлин, без квот".

"Это должна была быть форма помощи Украине. Мы понимаем необходимость помощи, поляки предоставили ее очень много и от всего сердца (...) Мы ведем двусторонние переговоры с Украиной о том, что мы хотим установить определенные квоты, объемы, которые мы будем контролировать. Если определенного товара будет много, то будет блокада" , – сказал Секерский.

"Протесты польских, французских и немецких фермеров (...) были очень полезны для давления на ЕК (...) это приемлемые формы протеста. Мы провели встречу с представителями всех профсоюзов и фермерских организаций, с фермерским самоуправлением, чтобы эти протесты были наименее обременительными для граждан, но информировали, почему они протестуют. Это связано с их сложной экономической ситуацией" , – отметил министр.

Политик подчеркнул, что в определенных сферах потребуется полная блокада импорта, как в случае с зерновыми.

"Возможно, это будет нужно по сахару, мясу птицы – мы это анализируем. Мы будем вносить предложения в ЕК, но мы также хотим установить это в отношениях с Украиной" , – пояснил он.

"Мы будем вести переговоры однозначно до конца, потому что правота на стороне фермеров и Минагрополитики, которое разделяет схожую с фермерами позицию" , – добавил он.

Министр отметил, что не хочет ограничивать права фермеров, право на протест, на оппозицию.