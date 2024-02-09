Норвегия хочет предоставить Украине больше систем ПВО NASAMS

Правительство Норвегии предложило парламенту заказать у производителя больше пусковых установок и центров управления огнем систем ПВО NASAMS, чтобы передать их, в частности, Украине, сообщает Европейская правда.

"Правительство предлагает парламенту Норвегии заказать у компании Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы противовоздушной обороны NASAMS. Это делается в дополнение к закупке оборудования, которое уже было передано Украине" , – говорится в сообщении.

Инвестиции заказа составят 3,45 млрд норвежских крон – более 300 млн евро.

"Норвежская система NASAMS спасает жизнь украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры. Российские ракетные и беспилотные атаки являются широкомасштабными и жестокими, поэтому противовоздушная оборона является абсолютно решающей для Украины" , - прокомментировал министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Вместе с тем министр беспокоится о том, чтобы Норвегия как можно быстрее приобрела средства ПВО для собственной обороны.

Сколько оборудования из нового заказа может поступить в Украину, не уточнено.