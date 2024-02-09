Россияне применили против ВСУ химоружие на Таврическом направлении – командующий

Российские военные предположительно применяют на фронте гранаты К-51 с хлорпикрином. Это запрещенное химическое оружие, которое может привести к гибели. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его данным, за последние сутки россияне минимум 6 раз сбросили с беспилотников боеприпасы с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия хлорпикрин. Вероятно сбрасывали гранаты К-51.

"До сих пор в течение недели было зафиксировано около десятка вражеских попыток атаковать ядовитыми веществами" , - пишет Тарнавской.

Несмотря на такие атаки россиян, украинские военные продолжают устойчиво держать оборону.

Что такое хлорпикрин?

Это химическое вещество, которое является либо бесцветной, либо бледно-желтой маслянистой жидкостью с резким запахом. Была открыта в 1848 году шотландским химиком Джоном Стенхаусом.

Ее температура кипения составляет 112 градусов, при этом она плохо растворяется в воде. Хлорпикрин вызывает сильнейшее воспаление глаз, горла, носа, дыхательных путей и быстро лишает человека боеспособности. В большой концентрации он может привести к смерти, отравить воду и пищу солдат.