Румыния разрешила быстрое развертывание войск НАТО в случае угрозы

Румыния разрешила развертывание сил НАТО высокой готовности на румынской территории в случае серьезных угроз. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в письме к парламенту, сообщает Европейская правда.

Благодаря этому решению Североатлантический совет может принять решение о развертывании на румынской территории объединенных оперативно-тактических групп очень быстрого реагирования в случае внезапного серьезного кризиса безопасности, угрожающего национальной независимости и суверенитету страны, "с целью быстрого реагирования на кризис и предотвращения его эскалации", подчеркнул президент в письме.

Для обеспечения быстрого развертывания этих сил в течение 72 часов необходимо предварительное одобрение их развертывания или транзита через территорию страны, добавил он.

Парламент Румынии обсудит решение президента на следующем совместном заседании в ближайшие недели.

Глава румынского Генштаба Георгица Влад также предлагает повысить такую готовность среди населения, призывая румынские власти принять законы и меры для улучшения готовности населения к потенциальным российским угрозам, предупреждая, что победа Москвы в Украине может поощрить дальнейшую агрессию.

Но эти призывы вызвали довольно жаркие дебаты, премьер-министр Марчел Чолаку отступил от заявлений военачальника, а посол России Валерий Кузьмин быстро отреагировал на них.